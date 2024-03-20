Опубликован список российских звезд — дебоширов Кологривый, Лепс и Панин попали в список российских звезд — дебоширов

Фото: Сергей Булкин, Сергей Петров/NEWS.ru, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актеры Никита Кологривый и Алексей Панин, а также певец Григорий Лепс вошли в список российских звезд, которые устраивали дебоши. В ночь с 18 на 19 марта звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» устроил драку в ресторане Tangiers Lounge в Новосибирске. Как сообщили СМИ, Кологривый находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, он поскандалил с работниками заведения, в частности покусал официантку, которая отказалась составить ему компанию.

Агент Кологривого в беседе с NEWS.ru подтвердила, что в новосибирском баре произошел конфликт с участием актера. Она добавила, что происшествие было улажено по согласию сторон.

Я могу сказать, что конфликт был улажен по согласию сторон. Он извинился перед всеми. Никакого укуса, конечно же, не было. Это опять раздутая СМИ информация, — заявила она.

Кологривого задержали после дебоша и доставили на допрос в Центральный отдел полиции. По данным СМИ, актеру грозит уголовное дело по статье о хулиганстве.

В подобной ситуации в декабре 2022 года оказался и Григорий Лепс. Исполнитель подрался с посетителем бара в Санкт-Петербурге. Согласно версии потерпевшего, он «пересекся» с певцом в баре Finnegan’s на Московском проспекте, где тот предложил сыграть партию в нарды на $10 тысяч. Петербуржец, по его словам, ответил, что у него таких денег нет, после чего между ними возникла перепалка, которая перешла в конфликт.

Совладелец бара Finnegan’s опроверг эту версию. Он заявил, что пострадавший сам начал приставать к Лепсу. Известно, что в итоге стороны примирились.

Также актер Алексей Панин, покинувший РФ, неоднократно оказывался в центре скандалов, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Так, в 2013 году звезда фильма «Жмурки» устроил дебош в ресторане города Вязники Владимирской области. Директор заведения обратилась в полицию после того, как нетрезвый Панин «завершил» обед криком и битьем посуды.

В ресторан Панин уже пришел нетрезвым, от него пахло. Заказал борщ, макароны с сыром и 100 граммов водки. Мы как могли, старались угодить ему, даже принесли пепельницу, несмотря на то что в обеденном зале курить запрещено. Еда актеру не понравилась, он вызвал и отчитал повара. Потом стал ругаться и сбрасывать со стола посуду, — рассказывали в ресторане.

После спектакля в местном ДК Панину пришлось объясняться перед полицейскими. Актер признал вину и обещал возместить ущерб.

Ранее Telegram-канал Mash сообщает, что актеру Никите Кологривому грозит штраф до 1000 рублей за дебош в одном из баров Новосибирска. По информации канала, в настоящий момент решается вопрос о привлечении актера к ответственности по статье 20.1 КоАП РФ.