Опубликованы видео сплющенных после ДТП трамваев в Кемерово «112» опубликовал видеозапись разбитых трамваев в Кемерово

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» опубликовал ролик с разбитыми после столкновения трамваями на Логовом шоссе в начале Кузнецкого моста в Кемерово. На кадрах хорошо видны повреждения, которые получили транспортные средства.

Окна разбиты, перила в салоне погнуты, двери повисли на петлях. Передние части вагонов буквально вжались друг в друга и сплющились.

Ранее сообщалось, что на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись трамваи. Тогда считалось, что пострадали около 30 человек. По данным МВД России по региону, пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, уточнили в ведомстве.

Позднее глава города Дмитрий Анисимов рассказал, что количество пострадавших возросло до 50 человек, трое из них в тяжелом состоянии, десять сами обратились в медпункт, еще 40 были доставлены в больницу. Он добавил, что в связи с происшествием в городе уже создан оперативный штаб, который полностью контролирует ситуацию. Тем временем трамваи № 3 и № 10 на правом берегу сейчас движутся по укороченному маршруту — до ДК шахтеров. Проезд в них бесплатный.

Также в Сети появилось еще одно видео с места событий. На кадрах видно, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.