Атака БПЛА, пожар на НПЗ, сбой навигаторов: как ВСУ атаковали Азов 18 июня

Фото: МЧС России/ТАСС

Несколько ударных беспилотников ВСУ атаковали нефтебазу в районе города Азов в Ростовской области. Что известно на текущий момент, удалось ли потушить пожар, сколько жертв?

Что известно о пожаре в Ростовской области

В четыре часа ночи 18 июня губернатор Василий Голубев сообщил об атаке БПЛА на нефтебазу в городе Азове. К тому времени местные силы МЧС организовали тушение открытого огня.

«По состоянию на 07:00 в тушении пожара в Азове задействованы 208 человек и 39 единиц техники, один пожарный поезд», — сообщил позже Голубев.

В Сети распространились видео после атаки, на которых видно огромный столб пламени и дыма, поднимающийся над нефтебазой. По информации SHOT, площадь возгорания достигла 5000 квадратных метров. Telegram-канал «СВАРЩИКИ» пишет, что горят резервуары с нефтепродуктами, к восьми утра пожар удалось ограничить до площади 3200 квадратных метров. Губернатор заверил, что ведется контроль содержания опасных веществ в воздухе, их предельно допустимые показатели не превышены.

Telegram-канал «Азов События» сообщил, что водители жалуются, что перестали работать навигаторы в Ростове, Батайске и Азове. Причины неизвестны.

Фото: МЧС России

Как ВСУ атаковали в Ростовской области

По данным РИА Новости, крупный пожар на нефтебазе стал результатом атаки четырех БПЛА. Telegram-канал «Треугольник ЛНР» около часа ночи сообщал о пролете не менее трех БПЛА в направлении Ростовской области.

Подписчики сообщили 161.RU, что перед началом пожара было слышно по крайней мере пять мощных взрывов, их слышали в Азове и в поселке Кагальник в Азовском районе. Местные жители видели, как несколько БПЛА были уничтожены над Таганрогским заливом.

«Горит в порту. Попали в цистерну в метаноловом терминале», — сообщил один из очевидцев.

Аналогичные данные приводит Telegram-канал «Это Ростов Новости».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Были ли жертвы, пострадавшие при ударе по Азову

Данных о жертвах и пострадавших в результате атаки БПЛА в Азове нет.

«По предварительным данным, жертв нет», — сообщил в четыре утра губернатор Голубев.

Где еще атаковали беспилотники ВСУ в ночь на 18 июня

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о нескольких атаках БПЛА в Белгородской области минувшей ночью. Так, ВСУ атаковали село Мокрая Орловка, пострадала женщина, у нее минно-взрывная травма и осколочные ранения ног.

Telegram-канал «Шепот Шебекино» пишет, что ночью после атаки БПЛА сгорел легковой автомобиль рядом с частным домовладением. Пострадавших нет.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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