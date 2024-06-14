Минобороны РФ сообщило, что в ходе ночного налета было перехвачено и уничтожено более 80 беспилотников ВСУ. Что происходило ночью 14 июня в приграничных регионах, как Россия ответила Украине?
Что известно о ночной атаке БПЛА
Военное ведомство сообщило, что ВСУ ночью предприняли новую массированную атаку на территорию Российской Федерации. Силы ПВО уничтожили 87 беспилотников:
- над Ростовской областью уничтожены 70 БПЛА;
- над Курской областью уничтожены 6 БПЛА;
- над Воронежской областью уничтожены 6 БПЛА;
- над Белгородской областью уничтожены 2 БПЛА;
- над Волгоградской областью уничтожены 2 БПЛА;
- над Крымом уничтожен 1 БПЛА.
Как атаковали нефтебазу в Воронежской области
Губернатор Александр Гусев сообщил, что целью украинских БПЛА в Воронежской области стала нефтебаза.
«По уточненным данным, 14 июня около 03:00 дежурными силами ПВО в Лискинском районе было обнаружено шесть БПЛА самолетного типа. Они были сбиты. Однако в результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы», — сообщил губернатор на своей странице в Telegram.
Возгорания не произошло. VORONEZH1.RU сообщает, что воздушную тревогу в Воронежской области не включали ни до, ни после атаки БПЛА. О пострадавших на земле не сообщается.
Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
Что известно о налете БПЛА на Ростовскую область
Наиболее массированной атаке БПЛА подверглась Ростовская область. Как сообщает Telegram-канал SHOT, работу ПВО и взрывы в небе было слышно как в Ростове-на-Дону, так и в области. В городе повреждений нет.
Губернатор Василий Голубев сообщил, что в результате падения обломков уничтоженного БПЛА в Морозовском районе области было нарушено электроснабжение, местные жители пишут, что также нет воды. Жертв среди людей нет.
В Сети появились видео с пожаром на территории Ростовской области, а также, предположительно, поврежденным ударом трансформатором в Морозовске. Местные жители в комментариях Telegram жалуются, что отключилась связь «Билайна» и «МегаФона».
Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на местных жителей пишет, что наибольшее количество взрывов прозвучало близ аэродрома под Морозовском.
Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
Как Россия отвечала 14 июня, удар «Кинжалом» по Киеву
Минувшей ночью Украина вновь оказалась под комбинированным воздушным ударом по военным объектам с использованием крылатых ракет и БПЛА.
Telegram-канал «Лик Войны» приводит примерную карту пролета ракет и беспилотников, которую составляют украинские источники. Большинство стрелок сходятся на военном аэродроме ВСУ в Староконстантинове в Хмельницкой области.
«Подготовка к „встрече“ F-16 идет продуктивно», — отмечает «Лик Войны».
После 10 часов утра по Киеву и Староконстантинову были нанесены удары, предположительно, гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
«По Киеву и области отработали наши МиГ-31К, птичка возвращается домой. „Кинжалы“ задачу выполнили», — пишет Telegram-канал «Сводки и аналитика СВО».
Отмечается, что на Украине не успели отреагировать на атаку.
«По Киеву прилетел реально „Кинжал“. Прилет в очень интересный объект. Ждем подробностей», — написал украинский канал «Легитимный».
Минобоорны РФ эту информацию не комментировало.
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