Десятки БПЛА, удар по нефтебазе и аэродрому: как атаковали Россию 14 июня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны РФ сообщило, что в ходе ночного налета было перехвачено и уничтожено более 80 беспилотников ВСУ. Что происходило ночью 14 июня в приграничных регионах, как Россия ответила Украине?

Что известно о ночной атаке БПЛА

Военное ведомство сообщило, что ВСУ ночью предприняли новую массированную атаку на территорию Российской Федерации. Силы ПВО уничтожили 87 беспилотников:

над Ростовской областью уничтожены 70 БПЛА;

над Курской областью уничтожены 6 БПЛА;

над Воронежской областью уничтожены 6 БПЛА;

над Белгородской областью уничтожены 2 БПЛА;

над Волгоградской областью уничтожены 2 БПЛА;

над Крымом уничтожен 1 БПЛА.

Как атаковали нефтебазу в Воронежской области

Губернатор Александр Гусев сообщил, что целью украинских БПЛА в Воронежской области стала нефтебаза.

«По уточненным данным, 14 июня около 03:00 дежурными силами ПВО в Лискинском районе было обнаружено шесть БПЛА самолетного типа. Они были сбиты. Однако в результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы», — сообщил губернатор на своей странице в Telegram.

Возгорания не произошло. VORONEZH1.RU сообщает, что воздушную тревогу в Воронежской области не включали ни до, ни после атаки БПЛА. О пострадавших на земле не сообщается.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно о налете БПЛА на Ростовскую область

Наиболее массированной атаке БПЛА подверглась Ростовская область. Как сообщает Telegram-канал SHOT, работу ПВО и взрывы в небе было слышно как в Ростове-на-Дону, так и в области. В городе повреждений нет.

Губернатор Василий Голубев сообщил, что в результате падения обломков уничтоженного БПЛА в Морозовском районе области было нарушено электроснабжение, местные жители пишут, что также нет воды. Жертв среди людей нет.

В Сети появились видео с пожаром на территории Ростовской области, а также, предположительно, поврежденным ударом трансформатором в Морозовске. Местные жители в комментариях Telegram жалуются, что отключилась связь «Билайна» и «МегаФона».

Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на местных жителей пишет, что наибольшее количество взрывов прозвучало близ аэродрома под Морозовском.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: МО РФ

Как Россия отвечала 14 июня, удар «Кинжалом» по Киеву

Минувшей ночью Украина вновь оказалась под комбинированным воздушным ударом по военным объектам с использованием крылатых ракет и БПЛА.

Telegram-канал «Лик Войны» приводит примерную карту пролета ракет и беспилотников, которую составляют украинские источники. Большинство стрелок сходятся на военном аэродроме ВСУ в Староконстантинове в Хмельницкой области.

«Подготовка к „встрече“ F-16 идет продуктивно», — отмечает «Лик Войны».

После 10 часов утра по Киеву и Староконстантинову были нанесены удары, предположительно, гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

«По Киеву и области отработали наши МиГ-31К, птичка возвращается домой. „Кинжалы“ задачу выполнили», — пишет Telegram-канал «Сводки и аналитика СВО».

Отмечается, что на Украине не успели отреагировать на атаку.

«По Киеву прилетел реально „Кинжал“. Прилет в очень интересный объект. Ждем подробностей», — написал украинский канал «Легитимный».

Минобоорны РФ эту информацию не комментировало.

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