Украина продолжает террор: обвал дома в Шебекино, сколько погибших

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВСУ продолжают вести организованный террор против российского населения и 14 июня нанесли удар по городу Шебекино, где в результате прямого попадания обрушился подъезд многоквартирного дома. Что известно на текущий момент, сколько погибших и пострадавших?

Что случилось в Шебекино

В 15:30 Telegram-канал МЧС в Белгороде сообщил о прилете в Шебекино. Через несколько минут появились сообщения об обрушении подъезда пятиэтажного дома по адресу: ул. Железнодорожная, д. 18, в результате прямого попадания снаряда.

«Обстрел в Шебекино. Произошло обрушение подъезда многоквартирного дома. По предварительным данным, трое пострадавших. Все службы выехали на место», — сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

Сколько погибших и пострадавших

Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники сообщает, что в результате обстрела обрушились 15 квартир.

«Предварительно, два человека погибли, еще пятеро пострадали. Под завалом могут находиться пять человек, в том числе дети», — пишет SHOT.

На месте работают спасательные службы. Mash сообщает, что двух человек удалось эвакуировать из полуразрушенной квартиры на пятом этаже, а троих детей удалось достать из-под завалов.

По предварительным данным, удар был нанесен ракетой «Точка-У», пишет Mash.

«Украина ответила на мирное предложение [Путина], сложив подъезд в Шебекино. Можно считать это официальной позицией Киева: „Крым и четыре области не отдадим, войска не выведем, убивать мирных граждан продолжим. Поэтому забирайте у нас еще Сумскую, Харьковскую, Черниговскую области и, конечно, Одессу“», — прокомментировал обстрел Шебекино военкор Александр Коц.

Как обстреливают Белгородскую область 14 июня

ВСУ не прекращают атаковать Белгородскую область. Губернатор Гладков сообщил, что вчера атакам БПЛА-камикадзе дважды подверглось село Маломихайловка под Шебекино, при ударе по магазину пострадали четыре мирных жителя. Другой дрон уничтожил легковой автомобиль.

Ночью еще один взрыв без пострадавших произошел на окраине Шебекино. Утром ракетная тревога в Белгородской области объявлялась несколько раз, однако мощный взрыв раздался уже после полудня: под обстрел ВСУ попал поселок Томаровка Яковлевского городского округа. Пострадал охранник коммерческого предприятия. Мужчину с осколочным ранением грудной клетки госпитализировали, его состояние оценивается как средней тяжести.

Еще два человека пострадали в результате удара ВСУ по городу Суджа в Курской области, об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов.

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