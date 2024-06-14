Путин назвал условия переговоров с Киевом. Чего хочет Россия?

Фото: kremlin.ru/Алексей Майшев, «Россия сегодня»

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ

Россия готова сесть за стол переговоров, чтобы добиться прекращения конфликта на Украине и «перевернуть трагическую страницу истории», объявил президент Владимир Путин. Какое предупреждение он сделал Западу, с кем Москва готова договариваться в Киеве, какие условия переговоров выдвигает Россия?

О чем Путин предупредил Запад

14 июня президент Путин провел встречу с руководством МИД России, на которой выступил с речью по вопросам отношений с коллективным Западом и решения украинского конфликта.

Мир стремительно меняется и «как прежде» уже не будет, предупредил Путин, обращаясь к лидерам стран Запада. Эгоизм и высокомерие в отношении России привели к крайне опасной ситуации. Причиной стала деятельность западных стран, которые постарались подвести идеологическую базу под расчленение Советского Союза.

«Мы подошли близко к точке невозврата, стратегическая стабильность в мире была подорвана именно Вашингтоном», — подчеркнул Путин.

При этом Россия не питает агрессивных планов в отношении стран Европы, это «абсолютный бред», заявил президент. Москва готова к сотрудничеству с европейскими государствами, обсуждению гарантий коллективной безопасности по всей Евразии, но настроена на сворачивание присутствия внерегиональных военных сил. Каких именно, президент не уточнил.

Кого Путин считает единственной легитимной властью на Украине

Путин назвал мирную конференцию по Украине, которая начинается в Швейцарии 15 июня, уловкой, призванной «пустить дискуссию по ложному следу». Президентский срок Владимира Зеленского истек, подчеркнул Путин.

Гарантии безопасности для Украины, которые Зеленский подписал на саммите G7 с президентом США Джо Байденом, не имеют никакого значения для России, отметил президент.

«Нам все равно, пусть подписывают что хотят», — сказал Путин.

Легитимным институтом власти на Украине является Верховная рада, считает он.

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press Верховная рада Украины

«Именно Верховная рада сейчас является легитимным органом на Украине, в отличие от исполнительной власти: Украина — это не президентская, а парламентско-президентская республика, в этом суть», — заявил Путин.

Именно с законными властями Украины Россия готова вести переговоры, которые Киеву не дает проводить Запад, подчеркнул президент РФ.

Что Путин рассказал о начале СВО

Президент РФ подчеркнул, что Россия восемь лет медлила с признанием независимости ДНР и ЛНР, поскольку хотела договориться. По его словам, Киев саботировал Минские соглашения, «все было отвергнуто», любые компромиссы сорваны. Именно тогда было принято решение о проведении специальной военной операции на Украине.

«Российские войска стояли у Киева, но о штурме столицы Украины речи не шло», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что тогда Россия еще не исключала сохранения суверенитета Киева над Херсонской и Запорожской областями: Москва готова была на это пойти при предоставлении РФ сухопутного коридора в Крым. Теперь этот момент «закрыт навсегда», отметил Путин, поскольку жители Херсонщины и Запорожья выразили свою позицию и вошли в состав РФ.

Фото: РИА Новости Женщина голосует на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке в Мелитополе

В марте 2022 года на переговорах Москве и Киеву удалось достичь обоюдовыгодных договоренностей. По его словам, 5 марта 2024 года с Россией вел переговоры высокопоставленный посредник, обещавший договориться с лидерами Запада. Как отметил Путин, после этого переговоры были сорваны «провокацией в Буче».

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что переговоры Путин проводил с экс-премьером Израиля Нафтали Беннетом.

Какие условия выдвинул Путин для переговоров с Украиной

Россия никогда не отказывалась от контактов с Киевом и «хоть завтра готова сесть за стол переговоров, понимая при этом все тонкости», подчеркнул Владимир Путин. Он назвал условия для мирного соглашения.

Украинские войска должны быть выведены из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО. При этом ВС РФ гарантируют безопасный отвод украинских частей и соединений из Донбасса.

«Мы готовы сесть за стол переговоров хоть завтра, мы понимаем при этом все своеобразие юридической ситуации, но там есть легитимные власти, даже в соответствии с конституцией, я сейчас только что об этом сказал, есть с кем вести переговоры. Пожалуйста, мы готовы», — заявил Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ.

14 июня, накануне саммита по Украине в Швейцарии, Россия делает еще одно реальное мирное предложение. При этом Москва ведет речь не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении, подчеркнул Путин.

«Мы призываем к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу истории и постепенно восстанавливать отношения с Украиной и Европой», — объявил президент России.

Фото: kremlin.ru/Алексей Майшев, «Россия сегодня» Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ. Справа — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

При этом соглашения по мирному урегулированию должны быть зафиксированы международными договорами, а санкции с Москвы сняты. Если Киев и Запад откажутся от нового мирного предложения, далее условия будут другими, предупредил Путин.

«Если Запад и Киев откажутся — это их ответственность за кровопролитие», — объявил Путин.

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