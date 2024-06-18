Стало известно, что привело к крупному пожару на нефтебазе под Ростовом РИА Новости: нефтебазу под Ростовом атаковали четыре ударных дрона ВСУ

Причиной возгорания на нефтебазе в Азовском районе Ростовской области стала атака дронов ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. По предварительной информации противник применил четыре ударных беспилотника.

Предварительно, нефтебазу атаковали четыре ударных беспилотника ВСУ, — приводит агентство слова собеседника.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что к ликвидацией пожара занимаются 208 человек. Также было привлечено 39 единиц техники, задействован один пожарный поезд. Лаборатория Роспотребнадзора проводит мониторинг состояния окружающей среды на месте происшествия.

Перед этим МЧС России опубликовало кадры горящего резервуара с нефтепродуктами. Площадь возгорания достигла пяти тысяч кубических метров. На тот момент тушением пожара занимались 73 специалиста, была задействована 21 единица техники.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщала о пожаре на зернохранилище в Омской области. Пламя охватило площадь в 2,6 тысячи квадратных метров. Сперва спасатели локализовали пожар и не допустили дальнейшего распространения огня, после чего им удалось ликвидировать открытое горение. Вскоре пожарные локализовали пожар и не допустили дальнейшего его распространения.