Опубликовано видео полыхающего резервуара с нефтепродуктами под Ростовом

Фото: t.me/mchs_official*

Резервуар с нефтепродуктами загорелся в Азовском районе Ростовской области, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ведомство также поделилось видеороликом работы спасателей. По предварительной оценке, площадь возгорания достигла пяти тысяч кубических метров.

В Ростовской области огнеборцы МЧС России тушат пожар. В Азовском районе горит резервуар с нефтепродуктами. По оперативным данным, площадь пожара 5000 кубических метров, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент в ликвидации возгорания участвуют 73 специалиста, была задействована 21 единица техники. Кроме того, к месту происшествия направили пожарный поезд. Также туда выехала лаборатория Роспотребнадзора для контроля за состоянием воздуха. Предварительно, пострадавших нет.

На опубликованных кадрах видно, что пламя целиком охватило резервуар, над ним поднялся столб черного дыма. Сотрудники МЧС заливают огонь водой из шлангов.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщала о пожаре на зернохранилище в Омской области. Пламя охватило площадь в 2,6 тысячи квадратных метров. Сперва спасатели локализовали пожар и не допустили дальнейшего распространения огня, после чего им удалось ликвидировать открытое горение.