В российском регионе произошел крупный пожар В Омской области загорелось зернохранилище

Фото: t.me/mchs_official/19464

В Омской области загорелось зернохранилище, пишет МЧС России в официальном Telegram-канале. По данным ведомства, площадь возгорания составила 2,6 тысячи квадратных метров.

Пожарные ликвидируют крупный пожар в селе Пикетное Омской области. Горит склад для хранения зерна на площади 2600 кв. м, — говорится в сообщении.

По последним данным, сотрудники МЧС сначала локализовали пожар и не допустили дальнейшего распространения огня. Сейчас им удалось ликвидировать открытое горение. Пожарные начали проливку и разбор конструкций.

Ранее сотрудники полиции задержали студента образовательного учреждения Шарлыкского района Оренбургской области по подозрению в серии поджогов. Предполагается, что по его вине в селе Шарлык ночью загорелись хозяйственные постройки, сараи и гаражи. При этом сам подозреваемый в поджоге снимал на камеру пожары и работу спасателей. Позднее задержанный сознался, что с самого детства мечтал стать пожарным.

В Сети появилось видео пожара в здании государственного бюджетного учреждения «Жилищник». Оно находится в районе Каширского шоссе на юге Москвы. На кадрах видно, как со второго этажа строения вырываются языки пламени, а пожарные готовятся к его тушению. О пострадавших при инциденте не сообщалось.