Пожар в здании ГБУ «Жилищник» в Москве попал на видео «360» опубликовал видео пожара в ГБУ «Жилищник» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «360» опубликовал видео пожара в здании государственного бюджетного учреждения «Жилищник». Оно находится в районе Каширского шоссе на юге Москвы. На кадрах видно, как со второго этажа строения вырываются языки пламени, а пожарные готовятся к его тушению. О пострадавших при инциденте не сообщается.

Ранее цех по производству троллейбусов загорелся в Челябинске. Пламя охватило площадь 350 квадратных метров. На опубликованных кадрах видно обгоревшее и задымленное помещение предприятия. По данным МЧС, 25 человек эвакуировались из горящего здания самостоятельно. Пострадавших в результате происшествия нет.

Накануне в городе Нерчинске Забайкальского края пожар в квартире устроила кошка. Животное перегрызло электропроводку, из-за чего произошло короткое замыкание. Пожарные смогли не только потушить пламя, но и спасли четырехлапого из огня.

Тела двух детей и мужчины обнаружили 14 июня на месте пожара в первоуральском поселке Кузино на улице Пролетарской. По данным регионального управления СК, они принадлежали девочкам пяти и семи лет, а также их дедушке. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.