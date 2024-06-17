Оренбуржец совершил серию поджогов, чтобы посмотреть на пожарных Студент из села Шарлык задержан по подозрению в умышленном поджоге построек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали студента образовательного учреждения Шарлыкского района Оренбургской области по подозрению в серии поджогов, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России. Предполагается, что по его вине в селе Шарлык ночью загорелись хозяйственные постройки, сараи и гаражи.

В результате пожара на улице Советской был уничтожен сарай с припаркованным в нем автомобилем ВАЗ. Кроме того, на улице Фрунзе сгорели восемь хозяйственных построек, — заявили в ведомстве.

При этом сам подозреваемый в поджоге снимал на камеру пожары и работу спасателей. Позднее задержанный сознался, что с самого детства мечтал стать пожарным. Он утверждает, что хотел посмотреть на работу сотрудников МЧС по ликвидации огня. Для этого студент складывал сухую траву у нижней части забора и поджигал ее при помощи зажигалки. В отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Ранее в Москве пьяный мужчина поджег ресторан «Чайхана Айва» на Головинском шоссе. По информации СМИ, в этот момент в здании находились несколько сотрудников заведения и посетители. В результате возгорания никто из них не пострадал.