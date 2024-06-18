Стало известно, есть ли риск расширения пожара на нефтебазе в Азове Голубев: риска распространения пожара на нефтяном резервуаре под Ростовом нет

Фото: t.me/mchs_official*

Согласно оценкам специалистов, риск распространения огня с горящего резервуара с нефтепродуктами на другие объекты в Азовском районе Ростовской области отсутствует, написал в Telegram-канале глава региона Василий Голубев. По его словам, опасности для местных жителей также нет.

По оценке специалистов, рисков распространения пожара на другие объекты, а также угроз для жителей нет, — говорится в сообщении.

Губернатор добавил, что по состоянию на 07:00 ликвидацией пожара занимаются 208 человек. Также было привлечено 39 единиц техники, задействован один пожарный поезд. Лаборатория Роспотребнадзора проводит мониторинг состояния окружающей среды на месте происшествия.

Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено, — написал Голубев.

Ранее МЧС России опубликовало кадры горящего резервуара с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области. Площадь возгорания достигла пяти тысяч кубических метров. На тот момент тушением пожара занимались 73 специалиста, была задействована 21 единица техники.

До этого пожар начался на зернохранилище в Омской области. По данным МЧС, пламя охватило площадь в 2,6 тысячи квадратных метров.