Сто трупов овец у КамАЗа и флаг ИГИЛ в СИЗО: самые громкие ЧП за сегодня

Фото: Федор Ларин/РИА Новости

Флаг террористической организации мог попасть в ростовское СИЗО под видом полотенца, в Дагестане водитель грузовика убил 97 овец, в Красноярске СКР проверяет подозреваемого в домашнем насилии депутата законодательного собрания — NEWS.ru рассказывает о самых громких новостях из рубрики происшествий за 17 июня.

Как флаг террористов попал в ростовское СИЗО?

Telegram-канал SHOT со ссылкой на информированный источник утверждает, что флаг ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и повязки на голову могли попасть в СИЗО Ростова под видом полотенец.

Ножи и заточки, которыми террористы угрожали заложникам, они забрали у других заключенных, предполагает источник. Продолжаются обыски у родственников застреленных преступников. Оперативники ищут тех, кто мог передать такие посылки в СИЗО.

Telegram-канал «Новости Ростова» со ссылкой на источник пишет, что террористам мог помогать кто-то из недавно задержанных подельников. Силовики сейчас проверяют эту версию, а также проверяют сотрудников на приеме передач и проводят обыски по месту жительства некоторых сотрудников из руководящего состава. По данным канала, заключенных безуспешно уговаривал сдаться местный имам.

Преступники были вооружены пожарными топорами, резиновыми дубинками и ножами. Они пытались проникнуть в комнату хранения оружия.

Шестеро террористов были ликвидированы в ростовском СИЗО 16 июня. Они успели взять в заложники двоих сотрудников учреждения. Оба мужчины остались в живых.

Фото: Росгвардия

КамАЗ раздавил 97 овец

В селе Игали Гумбетовского района Дагестана КамАЗ насмерть сбил 97 овец, сообщает МВД республики. Причиной ДТП стала неисправность тормозной системы грузовика. Водитель, 57-летний житель Шамильского района, рассказал, что не справился с управлением.

«Ранним утром в полицию Гумбетовского района поступило сообщение о том, что на 95-м километре автодороги Хасавюрт — Тлох водитель КамАЗа-65117 допустил наезд на отару овец, принадлежащих 48-летнему жителю Казбековского района. В результате под колесами КамАЗа погибли 97 животных. <...> Водитель, 57-летний житель Шамильского района, рассказал, что он не справился с управлением», — сообщили в полиции.

Животные принадлежали фермеру из села Буртунай Казбековского района.

СКР проверяет красноярского депутата

Следственный комитет все же начал проверку в отношении депутата-коммуниста Законодательного собрания Красноярского края Андрея Новака. Ранее экс-глава Федерации шахмат Красноярского края Инна Яковлева обвинила политика в побоях и угрозах, опубликовав в Сети фото полученных травм. Она утверждает, что воспитывала с мужчиной двоих детей.

Фото: kprf.ru Андрей Новак

«В полицию поступило заявление от 47-летней жительницы города Красноярска о причинении ей телесных повреждений сожителем, являющимся депутатом Законодательного собрания Красноярского края. Материалы проверки по данному факту переданы из полиции в производство Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия», — сообщили в СКР.

О разладе в паре стало известно в пятницу, 14 июня. Яковлева сообщила, что ее избил вице-спикер заксобрания региона Андрей Новак. Женщина сообщила, что уличила Новака в измене, после чего тот, по ее словам, избил ее и пообещал отправить общих детей в детдом.

Изданию «Борус. Люди» Яковлева рассказала, что она состоит в отношениях с Новаком с 2007 года и все это время пара воспитывала дочь и сына. При этом, по ее словам, дети не были записаны на Новака. Яковлева утверждает, что официальная супруга Новака Юлия не живет с ним уже много лет, но «брак они не расторгали, чтобы не мешать его карьере». Полицию на место происшествия вызвала дочь Яковлевой.

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