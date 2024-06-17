SHOT: флаг ИГИЛ захватчикам ростовского СИЗО передали под видом полотенец

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Telegram-канал SHOT утверждает, что флаг ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и повязки на голову могли попасть в СИЗО Ростова под видом полотенец. Об этом каналу сообщил информированный источник.

По нашей информации, ножи и заточки, которыми террористы угрожали заложникам, они забрали у других заключенных. Сейчас ведутся обыски у родственников ликвидированных преступников, оперативники ищут тех, кто мог передать такие посылки в СИЗО, — говорится в публикации SHOT.

Telegram-канал «Новости Ростова» со ссылкой на источник пишет, что террористам мог помогать кто-то из недавно задержанных. Канал передает, что силовики сейчас проверяют эту версию, а также проверяют сотрудников на приеме передач, и проводят обыски по месту жительства некоторых сотрудников из руководящего состава. По данным канала, заключенных безуспешно уговаривал сдаться местный имам.

Преступники были вооружены пожарными топорами, резиновыми дубинками и ножами. Они пытались проникнуть в комнату хранения оружия, — пишут «Новости Ростова».

Telegram-канал SHOT информировал, что террористы для побега из СИЗО могли использовать предметы, принесенные их знакомыми. По данным канала, они подпилили и выдавили решетки, что невозможно сделать голыми руками. В публикации уточняется, что именно эту версию рассматривает следствие.