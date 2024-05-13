«Злокачественные» мужья: составлен список политиков, которые били жен

Фото: Пресс-служба Верховного суда Республики Казахстан

Куандык Бишимбаев

13 мая Верховный суд Казахстана приговорил экс-главу Минэкономики страны Куандыка Бишимбаева к 24 годам колонии за убийство супруги Салтанат Нукеновой. Бывший чиновник забил женщину до смерти в ресторане, принадлежащем его семье. NEWS.ru рассказывает об этом и других случаях, когда политики применяли насилие к своим женам.

Экс-глава Минэкономики Казахстана Куандык Бишимбаев

Верховный суд Казахстана приговорил экс-главу Минэкономики страны Куандыка Бишимбаева к 24 годам колонии. Его признали виновным в убийстве супруги Салтанат Нукеновой. Экс-чиновник забил до смерти Нукенову 9 ноября 2023 года в принадлежащем его семье астанинском ресторане Bau.

Казахский астролог Салтанат Нукенова была найдена мертвой в ресторане на втором этаже Гастроцентра в Астане. Партнер девушки был задержан в тот же день. 8 ноября он жестоко избил Салтанат, а когда она потеряла сознание, он начал заметать следы преступления, вместо того, чтобы вызвать скорую помощь.

За год семейной жизни Салтанат как минимум восемь раз пыталась уйти от мужа, однако потом вновь возвращалась к нему. Весной 2023 года Салтанат писала подруге, что нуждается в адвокате, не может забрать у мужа свои вещи и боится его мести.

Психолог Александр Вронский проанализировал поведение и слова Бишимбаева на суде. По мнению специалиста, бывший чиновник является «злокачественным нарциссом». Эксперт отметил, что мужчины такого типа зачастую делают виновыми в конфликтных ситуациях женщин, которые якобы доводят их до неадекватного состояния. Обычно, продолжил эксперт, после подобного нарциссы просят прощения и обещают все исправить.

Фото: Социальные сети Куандык Бишимбаев и Салтанат Нукенова

Активист партии «Справедливая Россия — За правду» Евгений Никольский

20 апреля на странице бывшего кандидата в депутаты Тверской городской думы Евгения Никольского был опубликован пост с признанием об убийстве супруги. В сообщении также содержалась просьба позаботиться об 11-месячной дочери. Впоследствии публикация была удалена.

«Да, я это сделал. Не собираюсь отпираться и понесу необходимое наказание. С гордо поднятой головой, потому что все сделал правильно. Когда человек, которому годами отдаешь всю душу без остатка, предает — это не должно оставаться безнаказанным. Плевать, что будет со мной, но лживая тварь получила по заслугам, и пусть такая же судьба постигнет всех ей подобных. Обращаюсь ко всем с единственной просьбой — сберегите дочку. Она — мой последний стимул жить», — говорилось в посте.

Никольский, активист партии «Справедливая Россия — За правду» и любитель исторической реконструкции, занимался общественной деятельностью и преподавал детям танцы. В браке они с супругой прожили 13 лет. В мае 2023 года у пары родилась дочь.

За неделю до произошедшего Никольский избил жену, после чего ее увезли родители в село Емельяново. Но мужчина приехал к ним «выяснять отношения». Самого нападавшего в итоге обезвредил брат погибшей — он ударил абьюзера домкратом.

Фото: vk.com/evgeny_nikolsky Евгений Никольский

Бывший посол Казахстана в ОАЭ Айбек Смадияров

6 мая МИД Казахстана отозвал советника посла республики в ОАЭ Сакена Мамаша после обвинений со стороны его супруги в многолетнем насилии, сообщил ТАСС официальный представитель ведомства Айбек Смадияров. Жена дипломата Карина пожаловалась на избиения со стороны мужа.

«Мы срочно отзываем данного сотрудника в Казахстан. Далее его делом будут заниматься правоохранительные органы», — привело агентство слова Смадиярова.

Казахстанский общественный фонд «Немолчи.кз» ранее опубликовал обращение Карины Мамаш. Женщина записала ролик, где заявила о продолжающемся в течение 10 лет насилии. Карина Мамаш показала побои и рассказала об угрозе со стороны мужа.

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