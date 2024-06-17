Отара овец погибла под колесами КамАЗа из-за проблем с тормозами В Дагестане КамАЗ насмерть задавил 97 овец

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В селе Игали Гумбетовского района Дагестана КамАЗ насмерть сбил 97 овец, сообщает МВД республики. Причиной ДТП стала неисправность тормозной системы грузовика. Водитель, 57-летний житель Шамильского района, рассказал, что не справился с управлением.

Ранним утром в полицию Гумбетовского района поступило сообщение о том, что на 95-м километре автодороги Хасавюрт — Тлох водитель КамАЗ-65117 допустил наезд на отару овец, принадлежащих 48-летнему жителю Казбековского района. В результате под колесами КамАЗа погибли 97 животных. <...> Водитель, 57-летний житель Шамильского района, рассказал, что он не справился с управлением, — сообщили в полиции.

Животные принадлежали фермеру из села Буртунай Казбековского района.

Ранее в дагестанском городе Хасавюрте мужчина на своей иномарке сбил стадо из 30 баранов. Все животные скончались на месте. Мужчина заснул за рулем автомобиля. Пастух и водитель не пострадали.

До этого в Бурятии минивэн Honda Stepwgn врезался в табун лошадей на 280-м километре трассы Гусиноозерск — Петропавловка — Закаменск в Бурятии. Водитель направлялся из улуса в Дутулур. В результате происшествия погибли несколько лошадей. Водитель минивэна не пострадал.