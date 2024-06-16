Хинштейн объяснил, что спровоцировало захват заложников в ростовском СИЗО Хинштейн: дефицит профилактики экстремизма привел к захвату заложников в СИЗО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн в Telegram-канале заявил, что захват заложников в ростовском СИЗО стал результатом отсутствия профилактики экстремизма. Кроме того, считает депутат, повлияло распространение «деструктивных идей» внутри ФСИН.

Как могло получиться, что троих осужденных за попытку теракта в Верховном суде КЧР посадили в одну камеру? Удивительно ли то, что соучастники одного преступления (и какого!), находясь в одном не то чтобы помещении, а здании, совершили то, что совершили? К сожалению, нет, — добавил Хинштейн.

Депутат выразил уверенность, что террористы готовили захват тщательно и заранее. Хинштейн также возмутился, что у заключенных, осужденных за теракт, имелись мобильные телефоны.

Член совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева отметила, что инцидент спровоцировали особенности региона. По ее словам, в Ростовской области военный окружной суд ежедневно рассматривает по несколько террористических дел и, соответственно, там есть «перелимит» в СИЗО.

Кроме того, уточнила Меркачева, сказалась и нехватка сотрудников исправительного учреждения. Она отметила, что нынешний инцидент должен стать поводом для «грандиозных изменений» в отношении заключенных, содержащихся в СИЗО за тяжкие преступления.