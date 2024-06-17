«Детей обещал сгноить»: в чем шахматистка обвинила депутата в Красноярске

Фото: kprf.ru

Андрей Новак

В Красноярске набирает обороты семейный скандал с депутатом заксобрания от КПРФ в Красноярске Андреем Новаком. У политика есть законная жена, но в полицию на него заявила сожительница. NEWS.ru рассказывает обо всех обстоятельствах дела.

Следственный комитет занялся «сожителем»

В Красноярске местное управление Следственного комитета начало проверку в отношении депутата законодательного собрания Андрея Новака. Ранее экс-глава Федерации шахмат Красноярского края Инна Яковлева обвинила политика в побоях и угрозах, опубликовав в Сети фото полученных травм. Она утверждает, что воспитывала с мужчиной двоих детей, но сам Новак отрицал знакомство с женщиной.

«В полицию поступило заявление от 47-летней жительницы города Красноярска о причинении ей телесных повреждений сожителем, являющимся депутатом Законодательного собрания Красноярского края. Материалы проверки по данному факту переданы из полиции в производство Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия», — сообщили в СКР.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сотрудники ведомств общаются с участниками конфликта и очевидцами. В ведомстве рассказали, что пока уголовное дело не возбуждено, но проверка ведется по признакам совершения преступления сразу по трем статьям: побои, избиение, а также угроза убийством или причинения тяжкого вреда здоровью.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уличила в измене

О разладе в паре стало известно в пятницу, 14 июня. Яковлева сообщила телеканалу ТВК, что ее избил вице-спикер заксобрания региона Андрей Новак. Женщина сообщила, что уличила Новака в измене, после чего тот, по ее словам, избил ее и пообещал отправить общих детей в детдом.

«Отец моих детей сегодня хотел меня убить. Он спикер законодательного собрания. Угрожал, что убьет меня, а детей сгноит в детском доме, если я подам на алименты. За то, что я разоблачила его в лживости и измене. Мы сейчас едем, походу, в Ленинское РУВД», — заявила Яковлева журналистам.

Изданию «Борус. Люди» Яковлева рассказала, что она состоит в отношениях с Новаком с 2007 года и все это время пара воспитывала дочь и сына. При этом, по ее словам, дети не были записаны на Новака. Яковлева утверждает, что официальная супруга Новака Юлия не живет с ним уже много лет, но «брак они не расторгали, чтобы не мешать его карьере». Полицию на место происшествия вызвала дочь Яковлевой.

Провокация перед выборами?

При этом сам Новак утверждает, что не знает никакую Инну Яковлеву. Все ее обвинения он назвал провокацией, появившейся в предвыборный период.

«То, что происходит в СМИ — это провокация. Не знаю, кем и зачем сделанная. Избиений, угроз убийством, выяснений в полиции не было. То ли перед выборами, то ли после выборов я всегда узнаю о себе много нового. С Инной Николаевной я не общался», — сказал депутат.

В ответ на это утверждение Яковлева опубликовала в Сети серию фотографий разных годов, где она отдыхает с политиком, в том числе в компании детей. Дочь женщины также смогла заснять на видео конфликта в их квартире, которое опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости». Мать позвонила девочке в мессенджере после побоев, и та включила режим записи на смартфоне. На кадрах видно, как похожий на Новака мужчина стоит с ремнем, а Инна рыдает, на её лице заметны синяки.

В местном отделении партии КПРФ, к которой принадлежит политик, сообщили изданию НГС24, что ничего не знают о проводимой проверке. Там заявили, что ситуация является «личной» и никак не сказывается на политической работе.

«Это личная ситуация, которая касается непосредственно Андрея Петровича, поэтому на работе это никак не сказывается», — сказали в КПРФ.

Однопартиец Новака и депутат Госдумы Александр Ющенко не стал заступаться за коллегу, но тоже отнесся к истории со скепсисом: «А если оно не появится? А если летом будет зима? А если Красноярск вдруг станет Краснодаром? Много „если“. А если это не его жена? А если это смонтировано? А если она избила его? Можно продолжать. Просто начались выборы», — заявил он в комментарии RTVI.

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