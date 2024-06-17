Женщина обвинила депутата в побоях и навлекла на него проверку СК СК проверяет депутата в Красноярске из-за жалоб женщины о побоях

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Красноярске местное управление Следственного комитета начало проверку в отношении депутата законодательного собрания Андрея Новака, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УСКР. Ранее экс-глава Федерации шахмат Красноярского края Инна Яковлева обвинила политика в побоях и угрозах, опубликовав в Сети фото полученных травм. Она утверждает, что воспитывала с мужчиной двоих детей, но сам Новак отрицал знакомство с женщиной.

В полицию поступило заявление от 47-летней жительницы города Красноярска о причинении ей телесных повреждений сожителем, являющимся депутатом Законодательного собрания Красноярского края. <…> Материалы проверки по данному факту переданы из полиции в производство Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, — сообщили в СКР.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сотрудники ведомств общаются с участниками конфликта и очевидцами.

Новак утверждает, что не знает Инну Яковлеву. Все ее обвинения он назвал провокацией, появившейся в предвыборный период. В ответ Яковлева опубликовала в Сети серию фотографий разных годов, где она отдыхает с политиком, в том числе в компании детей. Изданию «Борус. Люди» Яковлева рассказала, что она в отношениях с Новаком с 2007 года и все это время пара воспитывала дочь и сына. При этом, по ее словам, дети не были записаны на Новака. Яковлева утверждает, что официальная супруга Новака Юлия не живет с ним уже много лет, но «брак они не расторгали, чтобы не мешать его карьере».