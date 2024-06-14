«Меня убьет, а детей сгноит»: красноярка обвинила депутата в насилии В Красноярске вице-спикера заксобрания обвинили в избиении женщины

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Экс-глава Федерации шахмат Красноярского края Инна Яковлева сообщила телеканалу ТВК, что ее избил вице-спикера заксобрания региона Андрей Новак. Женщина сообщила, что уличила Новака в измене, после чего тот, по ее словам, избил ее и пообещал отправить общих детей в детдом.

Отец моих детей сегодня хотел меня убить. Он спикер законодательного собрания. Угрожал, что убьет меня, а детей сгноит в детском доме, если я подам на алименты. За то, что я разоблачила его в лживости и измене. Мы сейчас едем, походу, в Ленинское РУВД, — заявила Яковлева журналистам.

При этом сам Новак утверждает, что не знает никакую Инну Яковлеву. Все ее обвинения он назвал провокацией, появившейся в предвыборный период.

То, что происходит в СМИ — это провокация. Не знаю, кем и зачем сделанная. Избиений, угроз убийством, выяснений в полиции не было. То ли перед выборами, то ли после выборов я всегда узнаю о себе много нового. С Инной Николаевной я не общался, — сказал депутат.

Изданию «Борус. Люди» Яковлева рассказала, что она в отношениях с Новаком с 2007 года и все это время пара воспитывала дочь и сына. При этом, по ее словам, дети не были записаны на Новака. Яковлева утверждает, что официальная супруга Новака Юлия не живет с ним уже много лет, но «брак они не расторгали, чтобы не мешать его карьере». Полицию на место происшествия вызвала дочь Яковлевой.

Ранее суд подмосковного Ступино осудил депутата городского совета от «Единой России» Евгения Черницова на четыре года колонии-поселения. Осужденный избил председателя совета директоров Тульского патронного завода Виктора Кашеварова и его сына Евгения, который является топ-менеджером Россельхозбанка.