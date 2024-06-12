«Нельзя прощать»: Останина призвала ужесточить закон о домашнем насилии Останина: за любое насилие и оскорбление нужно ужесточать ответственность

За любое насилие и оскорбления в России необходимо ужесточать ответственность, заявила NEWS.ru председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. По ее словам, тема домашнего насилия сейчас как никогда актуальна и ее «нельзя отодвигать на второй план».

За любое насилие и оскорбление нужно ужесточать ответственность, будь это внутри квартиры, на улице или еще где-то. При всем гуманном отношении и тенденциям на эту гуманизацию, я понимаю, что в обществе есть вещи, которые нельзя прощать. Выделение домашнего насилия в отдельную тему звучит уже давно, — рассказала Останина.

При этом парламентарий отметила, что среди депутатов не поднимается вопрос об ужесточении наказания за издевательства над подростками на улице, или за оскорбление женщин, не состоящих с обидчиком в браке. По ее мнению, за подобные правонарушения также необходимо усиливать ответственность.

В данном случае речь идет о том психологическом климате, который складывается в семье, и в конечном итоге от которого страдает не только один из супругов, но и дети. В кризисном центре я видела маму с четырьмя детьми, которая вынуждена находиться там, чтобы отец тиран не навредил психике детей. Конечно, эта тема актуальна, — добавила Останина.

Ранее депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на отзыв в правительство пакет законопроектов, предполагающих ужесточение уголовной и административной ответственности за домашнее насилие и клевету о нем.

Российская актриса Елена Ксенофонтова до этого вспомнила, как видела домашнее насилие с детства и защищала мать от побоев отчима. Звезда экрана призналась, что не любит вспоминать этот период. По словам актрисы, будучи маленькой девочкой, она оказывалась в эпицентре страшного зрелища.