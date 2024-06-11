Российская актриса вспомнила, как с детства видела домашнее насилие Актриса Ксенофонтова заявила, что защищала мать от избиений отчима в детстве

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Елена Ксенофонтова

Российская актриса Елена Ксенофонтова вспомнила, как видела домашнее насилие с детства и защищала мать от побоев отчима. Звезда экрана призналась, что не любит вспоминать этот период, передает Passion.ru. По словам актрисы, будучи маленькой девочкой, она оказывалась в эпицентре страшного зрелища.

Все происходило на моих глазах. К сожалению, я была вынуждена быть участником — защищать маму, бежать к ней, собирать брата и сестру. Я видела маму в крови: это было страшное месиво, — признается звезда сериала «Кухня».

Сейчас знаменитость живет в браке с юристом Алексеем Куликовым. Однако первый раз она вышла замуж неудачно, фактически повторив судьбу собственной матери. По словам Ксенофонтовой, в семье присутствовали побои и эмоциональное насилие.

Самой актрисе несколько лет назад диагностировали рак. Врачи заявляли, что ей осталось жить несколько месяцев. Несмотря на это, прогноз медиков не сбылся.

Психолог Маргарита Алексеева ранее рассказала, как безболезненно сообщить супругу о разводе. Эксперт призвала не использовать это как средство манипуляций и шантажа. По ее словам, также не стоит пытаться выбрать отдельный день для разговора, поскольку это будет попыткой отложить неприятную ситуацию.