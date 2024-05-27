Психолог посоветовала, как безболезненно сообщить супругу о разводе Психолог Алексеева: не нужно использовать развод как средство манипуляций

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Чтобы безболезненно сообщить супругу о расторжении брака, не нужно использовать развод как средство манипуляций и шантажа, рассказала «ФедералПресс» психолог Маргарита Алексеева. По ее словам, также не следует пытаться подобрать специальный день для разговора о разводе, так как это просто попытка отложить неприятную ситуацию.

Специалист объяснила, что нужно подготовиться к смене места жительства, поскольку, вероятно, что после разговора о разводе супруг не захочет жить вместе в квартире. Также рекомендуется рассказать кому-нибудь из родственников или друзей о предстоящем разговоре с супругом, чтобы, они знали, что происходит, на всякий случай.

Супруг может не только вспылить, но и отказывать, и угрожать, пытаясь защитить свои границы и свой брак, отметила психолог. Если постоянно использовать развод как шантаж, это быстро обесценит отношения между супругами и станет банальностью. Кроме того, инициаторам развода тоже нужно время, чтобы пережить эту непростую ситуацию.

То, что вы приняли решение и его огласили, не нивелирует боль от того, что важная (и иногда очень большая) часть вашей жизни закончилась. От этого всегда по-взрослому грустно. И это нормально. Не нужно срочно себя вытаскивать в веселье свободного человека. Дайте и себе время пережить этот кризис вашей жизни, — подытожила Алексеева.

Ранее детский психолог Екатерина Маденко рассказала, что при разводе родители не должны заставлять ребенка занимать чью-то сторону. По ее словам, лучше всего сложность семейных отношений понимают подростки с 11 до 17 лет.