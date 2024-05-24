Психолог раскрыла, как правильно сообщить детям о разводе родителей Психолог Маденко: при разводе нельзя заставлять ребенка занимать чью-то сторону

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При разводе родители не должны заставлять ребенка занимать чью-то сторону, рассказала NEWS.ru детский психолог Екатерина Маденко. По ее словам, лучше всего сложность семейных отношений понимают подростки с 11 до 17 лет.

Подростки 11–17 лет более глубоко понимают сложности семейных отношений и развода. Они могут испытывать страх, злость, обиду и печаль. Важно давать им возможность высказаться, поддерживать их эмоционально, не оправдывая конфликты между родителями. Подросткам также важно предложить профессиональную психологическую помощь при необходимости, — заявила Маденко.

Она подчеркнула, что труднее всего объяснить причины разрыва родителей детям в возрасте трех — пяти лет. Как отметила специалист, маленькому ребенку необходимо подробно и откровенно рассказать, что взрослые больше не будут жить вместе, но продолжат заботиться о нем.

Дети дошкольного возраста с трех до пяти лет. В этом возрасте дети могут не полностью понимать суть развода, поэтому необходимо говорить им просто и ясно, объясняя, что родители больше не будут жить вместе, но будут любить и заботиться о них так же, как и раньше. Важно поддерживать режим дня и обеспечивать чувство безопасности и стабильности, — добавила Маденко.

Ранее семейный психолог Сергей Бессонов заявил, что мужчин могут толкнуть на измену нездоровые отношения в семье и недостаток внимания со стороны супруги. Кроме этого, по его словам, у мужей, которые начинают отношения на стороне, может быть кризис среднего возраста. Как пояснил психолог, в таком состоянии мужчина хочет доказать себе в процессе переоценки ценностей, что он еще «на коне».