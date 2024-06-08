Российский теннисист «откупился» от суда в Германии Суд в ФРГ прекратил дело о насилии против теннисиста Зверева, назначив ему штраф

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Александр Зверев

Окружной суд Тиргартена в Берлине прекратил производство в отношении немецкого теннисиста российского происхождения Александра Зверева по делу об избиении его экс-возлюбленной, модели Бренды Патеа, сообщает Deutsche Welle (DW, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По данным издания, ему предстоит выплатить штраф в размере €200 тысяч.

Отмечается, что €150 тысяч пойдут в государственную казну, еще €50 тысяч — в фонд сбора средств для благотворительных организаций. Благодаря этому решению Зверев формально останется невиновным. В суде пояснили, что стороны хотели разрешить конфликт мирным путем.

В ноябре 2023 года Зверев получил штраф в размере €450 тысяч. Окружной суд в Германии установил эту сумму как наказание по делу о домашнем насилии.

Зверев планировал обжаловать решение суда. В 2020 году теннисист уже сталкивался с обвинениями в домашнем насилии в отношении другой возлюбленной — Ольги Шарыповой. Тогда он также отвергал все обвинения.

Зверев является девятой ракеткой мира, на его счету 21 титул на турнирах АТР. Лучшим результатом немца на турнирах Большого шлема является выход в финал US Open 2020 года. Также теннисист завоевал золото на Олимпийских играх в Токио.