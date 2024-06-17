Ботулизм: симптомы, можно ли умереть, что болит, как заражаются, лечение

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в российской столице более 120 человек обратились в медицинские учреждения с симптомами ботулизма. Что нужно знать об этой болезни?

Что происходит в Москве с ботулизмом

По словам Раковой, департамент здравоохранения и медицинские организации города полностью контролируют ситуацию. Сейчас 55 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации.

«Благодаря своевременному обращению за медицинской помощью, предпринятому в связи с этими мерами контролю со стороны медиков угрозы для жизни этих пациентов нет», — сказала она.

Заммэра Москвы подчеркнула, что при симптомах ботулизма необходимо обращаться за медицинской помощью, поскольку это нужно, чтобы контролировать динамику состояния пациентов и обеспечить качественное лечение.

В пресс-службе столичного главка Следственного комитета сообщили, что была создана следственно-оперативная группа по расследованию отравлений в Москве, устанавливаются все пострадавшие и поставщики продукции.

«В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все пострадавшие от употребления данной продукции, также устанавливаются лица, которые поставляли продукцию и взаимодействовали со службами доставки. Допрошено в качестве свидетелей более 30 человек, проведено пять обысков в местах реализации продукции», — пояснили в ведомстве.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что такое ботулизм, какие симптомы

Ботулизм — это острое инфекционное заболевание, по сути, это отравление сильнейшим ядом, который вырабатывает бактерия клостридия ботулизма. Этот микроорганизм может оказаться в домашних консервах, а также в копченой и вяленой рыбе, колбасе, ветчине.

По словам преподавателя медфака Государственного университета просвещения хирурга Александра Умнова, симптомы отравления при ботулизме наступают обычно через пять дней.

«Больные жалуются на „сетку перед глазами“, раздвоение в глазах. После возникает жажда, расстройство слюноотделения и акта глотания. Затем возникают головные боли, слабость, утомляемость, бессонница. Самое страшное — нарушение дыхания!» — пояснил медик в беседе с NEWS.ru.

Также медик объяснил, что больной человек может быть опасен для окружающих, потому что основным механизмом передачи болезни считается фекально-оральный путь.

«Заболевший опасен для окружающих, так как основным механизмом передачи считается фекально-оральный путь. Также бывает раневой ботулизм при попадании земли в рану», — сказал хирург.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Можно ли умереть от ботулизма

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров предположил, что у заразившихся жителей российской столицы есть риск умереть от ботулизма.

По его словам, показатель летальных исходов в мире составляет от 4% до 8%.

«К сожалению, ботулизм — это весьма серьезная болезнь. В мире официальные цифры летальных исходов где-то от 4% до 8%. То есть из 100 человек восемь могут умереть. Мы стараемся, но сократить число летальных исходов трудно. Мы ничего с этим сделать не можем», — заявил он в комментарии NEWS.ru.

Инфекционист Юрий Венгеров сообщил, что ботулизм — крайне опасное заболевание, которое вызывается токсинами бактерии Clostridium botulinum, живущей в различных природных средах.

«Это крайне тяжелое заболевание, ранее ботулизм был почти на 100% смертельным. Характеризуется параличом мышц и нарушением или остановкой дыхания. Передается через пищу, раны», — отметил он.

Как лечат от ботулизма

На сайте medicina.ru указано, что терапия заболевания включает в себя следующие действия: промывание желудка при помощи специального зонда, чтобы удалить остатки зараженной пищи; кишечный диализ при помощи специального раствора; введение антитоксической сыворотки в соответствии с типом обнаруженных бактерий (А, С или Е); введение препаратов для инфузионной терапии для ускорения дезинтоксикации, восстановления водно-электролитного баланса, устранения белковых нарушений; введение антибактериальных препаратов; меры по устранению гипоксии и ее последствий; лечение осложнений ботулизма.

Эксперты пишут, что в зависимости от тяжести отравления и общего состояния здоровья лечение ботулизма занимает от нескольких дней до месяца. Однако при своевременном медицинском вмешательстве и соблюдении клинических рекомендаций ботулизм рано или поздно полностью излечивается, а деятельность нервной системы восстанавливается без малейших последствий для ее функционирования, добавили специалисты.

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