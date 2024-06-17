Правительство поддержало предложение о высылке нелегальных мигрантов

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Российский кабмин поддержал законопроект о введении режима высылки для нелегальных мигрантов, сообщает ТАСС. Документ может быть рассмотрен на пленарном заседании палаты парламента 18 июня.

Законопроект внесли на рассмотрение палаты группой депутатов всех пяти фракций в апреле. Авторами инициативы выступили в том числе первый замруководителя фракции «Единой России» Дмитрий Вяткин и первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Также комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил и рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о праве органов внутренних дел принимать решение об административном выдворении за пределы России иностранцев и лиц без гражданства. В настоящее время такими полномочиями обладает только судья.

По данным газеты «Ведомости», количество зарубежных высококвалифицированных специалистов в России сократилось на треть в 2023 году по сравнению с 2021 годом. Их число снизилось на 12 000, составив около 32 000 человек. При этом с 2022 года численность высококвалифицированных специалистов в России практически не изменилась. Большинством из них являются выходцы из Китая, Турции и Индии.