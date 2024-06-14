Полицейским могут разрешить выдворять из России иностранцев Комитет Госдумы одобрил законопроект о праве полицейских выдворять иностранцев

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Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил и рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о праве органов внутренних дел принимать решение об административном выдворении за пределы России иностранных граждан и лиц без гражданства, сказано в заключении комитета, опубликованного в Системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД) Госдумы. В настоящее время такими полномочиями обладает только судья.

Согласно документам, рассмотрение законопроекта состоится на следующей неделе — 18 июня. Изменения планируется ввести в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Ранее на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект, расширяющий список лиц, которые имеют право на получение страховых выплат в случае гибели участника военной операции на Украине. Автор инициативы депутат от партии «Справедливая Россия — За правду» Федор Тумусов предлагает распространить их на братьев и сестер погибших военнослужащих. Сегодня выплаты по страховке в равных долях могут получить супруги, родители, усыновители, дедушки и бабушки, приемные родители, несовершеннолетние дети и ряд других категорий граждан.