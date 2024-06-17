Назван процент покинувших Россию высококвалифицированных иностранцев «Ведомости»: Россию покинула треть высококвалифицированных иностранцев

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Количество зарубежных высококвалифицированных специалистов в России сократилось на треть в 2023 году относительно итогов 2021 года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статью ведущего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлии Флоринской. Их число снизилось на 12 000, составив около 32 000 человек.

Аналитик опиралась на данные Главного управления по вопросам миграции МВД по числу оформленных разрешений на работу для высококвалифицированных специалистов. Они выдаются иностранцам на срок до трех лет. При этом такие разрешения требуют регулярного обновления. В общее число входят как вновь прибывшие, так и продолжающие работу в России специалисты. В связи с этим оно дает примерное представление об общей численности таких граждан.

При этом с 2022 года численность высококвалифицированных специалистов в России практически не изменилась. Большинством таких иностранцев являются выходцы из Китая, Турции и Индии.

Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко связал дефицит кадров в стране с развитием собственного производства. Он обратил внимание, что отечественное производство столкнулось с критической нагрузкой. В особенности это касается сферы ОПК.