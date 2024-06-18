В РФ вводится строгий режим для мигрантов-нарушителей: что о нем известно

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Госдума в первом чтении приняла группу законопроектов, ужесточающих контроль в сфере миграции. Что изменится в жизни мигрантов, как нарушителей будут высылать из страны?

Что известно о новых миграционных законах

В пакете два законопроекта. Первый вносит изменения в несколько ФЗ о миграции, другой — в КоАП. В них прописано введение нового правового режима высылки мигрантов, а также устанавливаются обязательства для них при пребывании в России. К ним относится, например, необходимость уважать традиционные духовно-нравственные ценности, многообразие укладов жизни в России и бережно относиться к окружающей среде.

Высылать из страны будут мигрантов, которые не имеют законных оснований для нахождения в стране, в том числе и те, кто нарушил закон. Параллельно планируется создать реестр лиц, в котором будут содержаться сведения о мигрантах-преступниках. После исключения лица и сведений о нем из реестра действие режима высылки будет прекращаться.

В адрес тех, кто попал в реестр, предусмотрены ограничения. Им запрещено покупать недвижимость и транспортные средства, управлять автомобилями, брать кредиты, свободно перемещаться по территории РФ, вступать в брак, оформлять новые счета в кредитных организациях, тратить с уже существующих счетов более 30 тыс. руб. в месяц.

Также сокращаются сроки временного пребывания мигрантов в России. Пока они могут находиться в стране не более 90 суток в течение шести месяцев. Новые поправки предполагают нахождение в РФ в течение 90 суток за год.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Законопроекты расширяют полномочия МВД в сфере миграции. Именно это министерство будет определять порядок применения и прекращения режима высылки, а также вести контроль за людьми, включенными в соответствующий реестр. Попавшие в реестр мигранты будут должны информировать МВД о своем местонахождении, отправлять фото с отметкой о геолокации. Также они будут должны сообщать о дате, месте и маршруте самостоятельного выезда из России. При неоднократном нарушении соответствующих требований «будет приниматься решение о депортации».

Полицейские смогут запрашивать информацию о таких людях, в том числе составляющую банковскую, налоговую, коммерческую тайну, включая данные о движении денежных средств на их счетах. Также сотрудники МВД смогут вести за ними наблюдение, в том числе с использованием технических средств, использовать данные мобильных устройств и геолокации, а также получат доступ в жилье, где проживают или находятся в данный момент эти люди.

Авторы законопроекта также планируют в обход суда разрешить отдельным органам внутренних дел принимать решение об административном выдворении мигрантов за пределы России.

В пояснительной записке отмечается, что полиция уже осуществляет депортацию иностранцев, которая схожа с механизмом административного выдворения.

«Проект федерального закона <...> направлен на унификацию механизмов депортации и административного выдворения иностранных граждан и сосредоточение полномочий по их высылке у органов внутренних дел (полиции)», — говорится в документе.

Авторы законопроекта отмечают, что это позволит сократить денежные и временные расходы, связанные с доставлением иностранцев в суды, и «оперативно удалять» нарушителей с территории России.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Могут ли мигранты скрыться от ответственности

На представлении законопроектов депутат Дмитрий Вяткин подчеркнул, что режим высылки носит «обратимый характер».

«Иностранный гражданин просрочил срок пребывания на нашей территории, не заявил об этом в органы внутренних дел. Этот режим может вводиться автоматически: как попал иностранный гражданин в реестр лиц, находящихся под контролем, так он может оттуда быть исключен в случае, если он урегулирует все вопросы, связанные с законностью его пребывания на нашей территории», — отметил он.

По его словам, запреты, которые будут налагаться на мигранта в случае попадания в реестр, не позволят ему «вести вполне обычную жизнь, скрываясь от государства и от ответственности за нарушение миграционных правил».

Соавтор законопроектов Константин Затулин объяснил необходимость предлагаемых изменений недостатками миграционной политики, «которые вышли наружу за последние годы». По его словам, в условиях проведения СВО «требуются жесткие меры, не позволяющие рассматривать Россию как проходной двор и злоупотреблять ее гостеприимством».

«По требованию, исходящему от наших избирателей, в законопроекте детализируются условия пребывания иностранцев в России, основанные на уважении к нашим законам, традициям и духовно-нравственным ценностям», — пояснил Затулин другую поправку.

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