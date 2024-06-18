Польские фермеры придумали, как бороться с мигрантами с помощью навоза Wirtualna Polska: фермеры Польши выливают свиной навоз на границе для нелегалов

Фото: Dieter Rebmann/imageBROKER.com/globallookpress.com/

Польские фермеры выливают тонны свиного навоза на наиболее опасных участках восточной границы для борьбы с нелегалами, передает Wirtualna Polska. По данным портала, они хотят показать властям, как защищать территорию страны, уточняет ТАСС.

Мы начинаем поливать приграничную полосу на польско-белорусской границе свиным навозом. Этим мы показываем, что солидарны с нашими силовыми структурами. Мы покажем властям, как надо защищать нашу территорию, — заявил один из организаторов акции.

Стоит отметить, что такой способ борьбы с нелегальными мигрантами используют члены организации «Массовый всепольский протест фермеров». Один из них заявил, протестующие рассчитывают на то, что нелегалы не будут пересекать полосу из свиного навоза, если они соблюдают свою веру. Участники акции руководствуются тем, что большинство мигрантов исповедуют ислам, согласно канонам которого свинья считается нечистым животным.

Ранее в Польше созвали заседание Совета национальной безопасности. Причиной послужила стрельба польских солдат по мигрантам. Инцидент произошел на границе с Белоруссией. Президент Польши Анджей Дуда отмечал, что речь пойдет о возможном принятии новых правил, которые необходимы национальной армии для защиты границы.