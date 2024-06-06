В Польше созвали Совбез из-за стрельбы на границе Дуда: заседание Совбеза пройдет в Польше из-за стрельбы по мигрантам на границе

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Заседание Совета национальной безопасности состоится из-за стрельбы польских солдат по мигрантам на границе с Белоруссией, передает Onet заявление президента Польши Анджея Дуды. По его словам, встреча запланирована на 17:00 мск.

Глава страны рассчитывает на присутствие всех политических сил на заседании. Речь пойдет о возможном принятии новых правил, необходимых национальной армии, для защиты границы, уточнил он.

Я нечасто созываю Совет национальной безопасности, только тогда, когда есть поводы. Этот вопрос настолько важный, в такой значительной степени касается нашей безопасности, что я считаю, что это тот момент, чтобы мы все встретились, — подчеркнул Дуда.

Ранее сообщалось, что польский пограничник получил ранение в результате столкновения с мигрантами, которые пытались проникнуть на территорию страны около населенного пункта Беловежа. Солдата ударили деревянной палкой по голове. Мигранты при попытке прорыва также забросали пограничников камнями и применили перцовый газ.

До этого глава Минобороны Польши Цезарий Томчик указал, что Варшава намерена выделить около $375 млн на укрепление заграждений на границе с Белоруссией. По словам министра, страна рассчитывает, что они станут непроходимыми.