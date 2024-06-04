Польский пограничник попал в больницу после встречи с мигрантами на границе Польский пограничник ранен в столкновении с мигрантами на белорусской границе

Еще один польский пограничник ранен в результате столкновения с мигрантами, которые пытались проникнуть на территорию Польши около населенного пункта Беловежа, сообщила польская служба пограничной охраны в соцсети X. Пограничник получил ударом деревянной палки в голову.

Раненый был доставлен в госпиталь, его жизнь вне опасности, — рассказала представитель службы Катажина Зданович.

Мигранты при попытке прорыва также забрасывали пограничников камнями и применили перцовый газ, уточнила она.

Ранее представители Службы охраны границы Польши сообщили, что группа нелегальных мигрантов напала на польских пограничников и помогавших им солдат на границе с Белоруссией. В результате инцидента пострадали по меньшей мере два человека. В ходе столкновения лица, пытавшиеся незаконно проникнуть на польскую территорию, бросали в военнослужащих камни.

Глава Минобороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Варшава намерена выделить около $375 млн на укрепление заграждений на границе с Белоруссией. По словам министра, страна рассчитывает, что оно станет непроходимым. Сейчас преодолеть его можно только с помощью домкрата и других специальных средств, что не устраивает польскую сторону.