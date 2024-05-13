Польша решила «забетонировать» границу с Белоруссией TVN24: Польша профинансирует укрепление заграждения на границе с Белоруссией

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Польские власти намерены выделить около $375 млн на укрепление заграждения на границе с Белоруссией, заявил в эфире TVN24 заместитель министра национальной обороны республики Цезарий Томчик. По его словам, обновление сделает стену «непроходимой».

Будет усиление, которое разработано Силезским Политехническим университетом и нашими инженерами. Для того чтобы оно было непроходимым. Сама модернизация заграждения скорее всего будет стоить около 1,5 миллиарда злотых (около $375 млн), — отметил политик.

На данный момент мигранты могут преодолеть заграждение всего лишь при помощи домкрата, признал Томчик. В то же время польским пограничникам удается оттеснить нелегалов обратно, если их ловят непосредственно на линии разграничения.

Польское законодательство говорит о том, что есть приграничная полоса, ширина которой составляет 15 метров. Там есть польские службы, они не допускают пересечения границы, — констатировал министр.

Представители Службы охраны границы Польши ранее сообщили, что группа нелегальных мигрантов напала на польских пограничников и помогавших им солдат на границе с Белоруссией. В результате инцидента пострадали по меньшей мере два человека. В ходе столкновения лица, пытавшиеся незаконно проникнуть на польскую территорию, бросали в военнослужащих камни.