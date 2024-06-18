Составлен список стран, которые отвергли план Зеленского

Фото: Ettore Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Руанда отозвала подпись под коммюнике конференции по Украине, которая прошла в Бюргенштоке. Что произошло, кто еще постфактум не согласился с итоговым заявлением саммита, кто не стал подписываться под «мирным» планом Зеленского?

Почему Руанда отозвала подпись под планом Зеленского

17 июня африканское государство исчезло из списка стран, которые поддержали коммюнике, принятое на саммите по Украине и опубликованное МИД Швейцарии. Руанда была в перечне 16 июня, когда участники конференции выпустили проект совместного коммюнике, но пропала из обновленного списка.

Никаких объяснений не последовало ни от Руанды, ни от Швейцарии.

Отношения между Украиной и Руандой были мало развиты до 2024 года, хотя в Верховной раде состоит депутат руандийского происхождения Жан Беленюк. После начала СВО глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил, что Киев намерен «освободить Африку от российского влияния», и совершил три поездки в страны Черного континента. В ходе визита украинского спецпредставителя по Африке Максима Субха 11 апреля было открыто посольство Украины в Береге Слоновой Кости, 16 апреля — в Ботсване и 18 апреля — в Руанде.

Какие еще страны отозвали подписи после саммита по Украине

Ранее из списка стран, подписавших итоговое коммюнике конференции в Швейцарии, исчезли Ирак и Иордания. При этом в списке появилась подпись Вселенского патриархата в Константинополе, хотя представитель патриарха Варфоломея присутствовал на конференции только в качестве наблюдателя.

Как пояснил спикер МИД Швейцарии Валентин Клива, эти арабские страны изначально отказались подписать итоговое коммюнике, но оказались в списке подписантов «по ошибке».

Клива отметил, что процесс согласования подписей «все еще продолжается» и в течение 18 июня государства могут внести дополнительные коррективы.

Фото: IMAGO/Global Look Press

Какие страны отказались подписываться под планом Зеленского

Вместе с Руандой в списке стран-участниц, отказавшихся поставить свою подпись под итоговым коммюнике, оказалось 16 государств.

Коммюнике отказались подписать 16 стран: Армения, Бахрейн (кандидат в БРИКС+), Бразилия (входит в БРИКС+), Ватикан, Ирак (выразил интерес к вступлению в БРИКС+), Индия (входит в БРИКС+), Индонезия (кандидат в БРИКС+), Иордания, Колумбия (кандидат в БРИКС+), Ливия, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты (член БРИКС+), Руанда, Саудовская Аравия (член БРИКС+), Таиланд (кандидат в БРИКС+) и ЮАР (входит в БРИКС+).

В окончательном списке сторон, подписавших коммюнике, помимо государств, оказались Совет Европы, Вселенский патриархат, Еврокомиссия, Европейский совет и Европарламент.

О чем договорились на конференции в Швейцарии

В итоговом коммюнике на саммите были согласованы только три пункта из «мирного плана по Украине», предложенного экс-президентом Владимиром Зеленским.

В их число вошли: требование передачи всех АЭС на Украине под контроль Киева и обеспечение безопасности их работы, налаживание беспрепятственного экспорта продовольствия из страны и «доступ к портам на Черном и Азовском морях», а также обмен военнопленными по принципу «всех на всех» и возвращение на Украину «всех депортированных и незаконно удерживаемых украинских детей и мирных жителей».

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