Украина поплатилась за отказ от переговоров с РФ? Куда прилетели «Кинжалы»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал»

Третий день в Киеве и его окрестностях продолжают звучать взрывы, на этот раз сразу после мирной инициативы президента России Владимира Путина. Сколько ударов было 14 июня, какие цели поражены, что известно об ударе по батарее Patriot и как Украина поплатилась за отказ от переговоров?

Что известно о взрывах в Киеве

«Страна.ua» сообщила, что после 14 часов в Киеве в третий раз за день раздались взрывы. До этого о взрывах в Киеве сообщали ранним утром, а затем после 11 часов утра. ВСУ сообщали о стрельбе по беспилотнику в Киеве.

«Объявлена тревога, работает ПВО, взрывы слышны со стороны Голосеевского и близлежащих районов», — сообщает ТАСС со слов горожан.

Украинские мониторинговые каналы писали до взрывов, что на Киев летели БПЛА «Герань-2», а затем в воздух поднялись несколько МиГ-31, которые являются носителями гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на информацию от своих соратников, сообщил РИА Новости о поражении военного объекта в Киеве.

«Прилетело по военному объекту в стороне аэродрома Жуляны. [Для мирного населения аэропорт закрыт], постоянно идут сообщения о том, что через блокпост проезжают дорогие машины с правительственными и военными номерами в сопровождении охраны», — рассказал Лебедев.

Сообщения об ударах начали поступать на фоне выступления в МИД России президента Владимира Путина. Он предложил украинской стороне новые условия для начала переговоров. Украина моментально отказалась от инициативы российского лидера.

Удалось ли уничтожить батарею Patriot, что известно

Telegram-канал «Военная Хроника» предполагает, что по району аэропорта Жуляны был нанесен удар «Кинжалами».

«Там, судя по всему, находились пусковые [установки] и радар американского ЗРК Patriot», — утверждают авторы канала.

Ту же информацию приводит Telegram-канал «Фронтовая птичка»: ПВО противника не смогли среагировать, поскольку не успели перезарядиться после ночных ракетных ударов, и в результате ВСУ потеряли несколько пусковых установок Patriot и РЛС.

Фото: Bernd WÃstneck/dpa/Global Look Press Зенитно-ракетный комплекс Patriot

«Военная Хроника» отмечает, что США собираются отдать ВСУ второй комплекс ЗРК Patriot, который сейчас развернут в Польше. Германия передала Украине два комплекса и планирует передать еще столько же. При этом Киев требовал от США и западных стран «не менее 25 батальонных комплектов ПВО» — значительно больше, чем есть установок Patriot за пределами Соединенных Штатов.

Где еще наносили удары 14 июня

Комбинированные воздушные удары по объектам на Украине не прекращаются с 12 июня. Сегодня еще три «Кинжала» ударили по военному аэродрому в Староконстантинове в Хмельницкой области. Ранее сообщалось, что эту площадку готовят для приема переданных Киеву истребителей F-16.

Координатор подполья рассказал РИА Новости ночной о серии ударов по железной дороге в Запорожской области.

«Прилетело по железной дороге, по которой из Вольнянска в сторону Синельникова и Павлограда в последние пару дней идут эшелоны с техникой, ГСМ и личным составом „В 02:12 дом подпрыгнул, открылась форточка. По железке движение, составы один за другим со стороны Вольнянска. На ж/д вокзале слышны гудки, скорее всего, составы встали“, — привел он сообщение одного из членов подполья.

Источники в силовых структурах сообщили об успешном ударе по командному центру ГУР Минобороны Украины, который располагался в здании отделения полиции Кривого Рога. Других подробностей не приводится. Telegram-канал «Сварщики» написал, что на место попадания СБУ и полиция «приехали еще до того, как все случилось».

«Теперь понятно, почему место прилета в Кривом Роге было моментально оцеплено СБУ, а сотрудники скорой помощи и эмчеэсовцы давали подписки о неразглашении. Нам с мест сообщили, что в Кривом Роге прилетело по ул. Демиденко, аккурат в здание ОБОПа. Девять двухсотых, четверо без вести. В соседних домах повредило окна и крыши, жертв среди мирного населения нет. Очередная ювелирка от ВС РФ», — пишет канал.

Кроме того, повреждены аэродромы Долгинцево в Кривом Роге и Кульбакино под Николаевым.

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