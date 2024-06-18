«Провал Запада»: политолог назвал саммит мира конференцией войны против РФ Политолог Марков: «саммит мира» Зеленского стал конференцией войны против России

Фото: IMAGO/Presidential Office of Ukr/Global Look Press

Владимир Зеленский

«Саммит мира» по Украине, который прошел в Швейцарии, по факту стал «конференцией войны» против России, пишет в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его словам, мероприятие стало «провалом Запада».

Он обращает внимание, что подпись под деклараций конференции вслед за Ираком и Иорданией отозвала и Руанда. Политолог убежден, что поддержка этого коммюнике — это дискредитация страны.

Это то, что я говорил, — это «саммит мира», а по факту конференция войны против России, это провал Запада. Подпись под этой позорной декларацией — это дискредитация страны, — пишет он.

Ранее стало известно, что Руанда стала третьей страной из участников саммита по Украине, отозвавших подписи под итоговым коммюнике. Страна присоединилась к Иордании и Ираку. В результате число стран, отказавшихся поддержать коммюнике, выросло до 16.

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров считает, что ключевым результатом мирной конференции в Швейцарии стал отказ от решения президента Украины Владимира Зеленского не вести переговоры с главой России Владимиром Путиным. По его словам, за украинского лидера это сделали другие страны.

Перед этим глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что следующая международная конференция по урегулированию конфликта должна привести к его завершению, поэтому на нее нужно пригласить Россию. По его словам, рано или поздно с Москвой придется договариваться.