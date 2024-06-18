Число подписей под итоговым коммюнике саммита по Украине снова сократилось МИД Швейцарии: Руанда отозвала подпись под итоговым коммюнике саммита по Украине

Фото: EPA/ТАСС

Министр иностранных дел Руанды Винсент Бирута принимает участие в первом пленарном заседании саммита по Украине

Руанда стала третьей страной из участников саммита по Украине, отозвавших подписи под итоговым коммюнике, говорится в документе, представленном МИД Швейцарии, передает ТАСС. Страна присоединилась к Иордании и Ираку. Список обновился 17 июня.

Днем ранее Руанда была в перечне участников «мирного саммита», которые поставили свою подпись под итоговым документом. Однако после обновления страны в списке не оказалось. В результате число стран, отказавшихся поддержать коммюнике, выросло до 16.

Ранее Ватикан объяснил, почему не подписал итоговый документ саммита в Швейцарии. Госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что государство поддержало выводы конференции, но воздержался от коммюнике в связи с практикой неподписания совместных деклараций, а также в соответствии с полномочиями наблюдателя.

Помимо Ватикана среди подписантов не оказалось Бразилии, Индии, Саудовской Аравии, Мексики, ЮАР, ОАЭ. Итоговое коммюнике подписали Швейцария, Турция, США и страны Евросоюза. Изначально в списке поддержавших документ стран было 80 из 91 участника. Однако позднее это количество начало сокращаться.