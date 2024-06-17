Ватикан объяснил свой отказ подписывать документ на саммите по Украине Госсекретарь Паролин: Ватикан был наблюдателем саммита по Украине в Швейцарии

Фото: Ettore Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск, Джорджия Мелони

Ватикан воздержался от подписания документа саммита по Украине в Швейцарии, поскольку был наблюдателем, заявил госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин. По его словам, город-государство поддержал выводы конференции, передает РИА Новости. Саммит прошел в Бюргенштоке с 15 по 16 июня.

В соответствии со спецификой Святого престола и его полномочиями наблюдателя, а также в соответствии с практикой неподписания совместных деклараций, делегация Святого престола воздержалась от подписания итогового коммюнике, — заявил кардинал, чьи слова распространила ватиканская служба печати.

Ватикан стал не единственным участником саммита, не подписавшим документ. Компанию ему составили Бразилия, Индия и Саудовская Аравия, а также Мексика, ЮАР и ОАЭ. Пьетро Паролин представлял Святой престол на конференции. Подпись в итоговом коммюнике поставили Швейцария, Турция, США и страны Евросоюза.

В Кремле позднее дали оценку саммиту по Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что результативность конференции в Швейцарии стремится к нулю. По его словам, можно иметь субъективное или объективное мнение. Однако встреча не была результативной.