Ватикан не подписал итоговый документ саммита по Украине

Фото: Walter Bibikow/Danita Delimont/Global Look Press

Ватикана не оказалось среди подписавших итоговый документ саммита по Украине в Швейцарии. В соответствующем списке также нет Бразилии, Индии и Саудовской Аравии, а также Мексики, ЮАР и ОАЭ, передает ТАСС. Представителем Святого престола на конференции был государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. Документ подписали Швейцария, Турция и США, а также страны Евросоюза.

Среди подписавших итоговый документ конференции насчитывается 80 стран из 91, которые приняли участие в форуме. Перечень стран, которые одобрили его, опубликовали организаторы саммита, проходившего 15–16 июня в Бюргенштоке.

Президента Украины Владимира Зеленского ранее призвали задуматься о мирном предложении российского лидера Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что военная обстановка для Киева только ухудшается, о чем свидетельствует нынешняя динамика положения дел на фронтах. Представитель Кремля добавил, политик, который ставит интересы родины выше своих собственных и даже выше «своих хозяев», задумался бы над таким предложением.

Ранее член комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что мирные заявления Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине нарушили ход швейцарского саммита, из-за чего вице-президент США Камала Харрис была вынуждена покинуть Европу.