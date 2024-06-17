Экс-депутат Рады назвал главный итог саммита в Швейцарии Экс-депутат Килинкаров: саммит в Швейцарии отменил запрет на диалог Украины и РФ

Фото: IMAGO/Presidential Office of Ukr/Global Look Press

Владимир Зеленский

Ключевой результат мирной конференции в Швейцарии — отказ от решения президента Украины Владимира Зеленского не вести переговоры с главой России Владимиром Путиным, рассказал NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, за украинского лидера это сделали другие страны.

У Зеленского, к сожалению, не хватило смелости сделать это самому, так как он понимает, в какой ситуации оказалась Украина, — заявил Килинкаров.

Участники мероприятия дали понять, что Россия будет присутствовать на следующем саммите, добавил политик. Зеленский же по обоюдному согласию решил переложить ответственность за возможные переговоры с Россией на мировое сообщество, считает экс-парламентарий.

Второй саммит мира нужен, чтобы расширить коридор возможностей, чтобы можно было вести какой-то переговорный процесс. Но, если бы у ВСУ все получалось на поле боя, никто бы не инициировал никаких мирных саммитов. Они бы добивались успеха военным путем, — добавил он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что следующая международная конференция по урегулированию конфликта должна привести к его завершению, поэтому на нее нужно пригласить Россию. По его словам, рано или поздно с Москвой придется договариваться. Руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо заявил, что следующая международная конференция по Украине может состояться до президентских выборов в США 5 ноября.