Еще одна страна отозвала подпись под коммюнике конференции в Швейцарии Руанда отозвала подпись под коммюнике конференции по Украине

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Флаг Руанды

Руанда отозвала подпись под коммюнике конференции по Украине, которая прошла в Бюргенштоке, следует из обновленного списка поддержавших документ участников саммита, размещенного на сайте МИД Швейцарии. Список стран, отказавшихся от коммюнике, увеличился до 16.

Руанда была в перечне 16 июня, когда участники конференции выпустили проект совместного коммюнике. Однако 17 июня страна пропала из списка. Таким образом, она стала третьим государством, отозвавшим свою подпись по итогам мероприятия.

Ранее в МИД Швейцарии сообщили, что Ирак и Иордания на самом деле не подписывали заключительное коммюнике по Украине. По данным ведомства, страны оказалась в соответствующем списке по ошибке из-за проблемы координации. В министерстве также объяснили, что все делегации заранее получают коммюнике и, если государство возражает, оно должно объявить об этом. Однако Ирак и Иордания не заявляли о своем несогласии с текстом коммюнике, в связи с чем они были добавлены в список.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отношения России с партнерами, в числе которых Турция, Венгрия и Сербия, не испортятся после того, как они подписали итоговое коммюнике. Однако, отметил он, Москва примет во внимание позицию этих стран.