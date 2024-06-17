Песков ответил странам, подписавшим коммюнике саммита по Украине Песков: отношения РФ с Турцией и Сербией не испортятся после саммита по Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Отношения России с партнерами, в числе которых Турция, Венгрия и Сербия, не испортятся после того, как они подписали итоговое коммюнике саммита по Украине в Швейцарии, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако, отметил он, Москва примет во внимание позицию этих стран, передает ТАСС.

Нет, не испортит. Мы, разумеется, будем принимать во внимание позицию, которую заняли эти страны. Мы будем доводить до них нашу аргументацию, — уточнил Песков.

Ранее стало известно, что организаторы конференции по Украине в Швейцарии изъяли из итогового коммюнике по саммиту подписи Иордании и Ирака. Таким образом, число стран, его одобривших, снизилось с 80 до 78. Причины внесенных корректив пока неизвестны. Количество стран, решивших не поддерживать итоговый документ, требующий передачи Киеву Запорожской АЭС, выросло до 15.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер признался, что ожидал неполной поддержки итогового документа. Но, по его словам, это не имеет большого значения. Политик объяснил, что отказ стран — участниц конференции вызван использованными в нем формулировками, а не отсутствием поддержки Украины. Нехаммер подчеркнул, что общая позиция осталась неизменной, поэтому его не волнует нежелание некоторых государств подписывать коммюнике.