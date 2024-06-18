Путин поздравил Рамафосу с переизбранием президентом ЮАР

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил Сирила Рамафосу с переизбранием главой ЮАР, сообщила пресс-служба Кремля. Российский лидер выразил надежду на продолжение совместной работы по укреплению стратегического партнерства двух стран.

Путин ранее направил Рамафосе поздравительную телеграмму, в которой высоко оценил его личный продуктивный вклад в российско-южноафриканское взаимодействие в рамках ООН, БРИКС, «Группы двадцати» и других многосторонних структур. Российский президент подчеркнул, что будет рад видеть Рамафосу на саммите БРИКС в Казани 22–24 октября.

Саудовская Аравия выразила желание стать членом группы БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, сообщал Сирил Рамафоса. Южноафриканский лидер вернулся из королевства по завершении государственного визита и отметил, что следующий саммит группы пройдет в ЮАР, где будет обсуждаться вопрос принятия новых государств-членов.

Владимир Путин на встрече с президентом Зимбабве Эммерсоном Дамбудзо Мнангагвой заявил, что отношения с Африканским континентом являются одним из приоритетных направлений для России. Переговоры с делегацией из стран Африки, которая приехала для обсуждения мирной инициативы по украинскому направлению, состоялись в Петербурге в Константиновском дворце.