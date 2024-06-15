Путин пригласил переизбранного президента ЮАР в Россию Путин поздравил Рамафосу с переизбранием президентом ЮАР

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса (слева) во время встречи

Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера ЮАР Сирила Рамафосу с переизбранием, сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства высоко оценил вклад южноафриканского лидера в развитие отношений между двумя странами, а также пригласил его на саммит БРИКС, который пройдет осенью в Татарстане.

Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Буду рад приветствовать вас на саммите БРИКС в Казани 22–24 октября, — сказано в телеграмме.

15 июня главный судья Южно-Африканской Республики Раймонд Зондо объявил, что нижняя палата парламента — Национальная ассамблея — по итогам тайного голосования избрала президентом страны действующего главу государства Сирила Рамафосу. Его соперник — глава партии «Борцы за экономическую свободу» Джулиус Малема набрал 44 голоса. Это 87 депутатских мандатов из 400. Партия «Африканский национальный конгресс», лидером которой является Рамафоса, получила в Национальной ассамблее 159 мест.

Торжественная церемония принятия президентской присяги состоится до 19 июня. После этого Рамафоса объявит состав правительства и его программу.