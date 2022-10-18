Президент ЮАР заявил, что Саудовская Аравия хочет вступить в БРИКС

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Сирил Рамапоса

Саудовская Аравия хотела бы стать членом группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), сообщил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса в эфире радиостанции SABC. Южноафриканский лидер только что вернулся из королевства по завершении государственного визита. Он отметил, что следующий саммит группы пройдет в ЮАР, где будет обсуждаться вопрос принятия новых государств-членов.

Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд выразил желание Саудовской Аравии стать частью БРИКС, — сказал Рамапоса.

Министр обороны Саудовской Аравии Халед бен Салман Аль Сауд ранее сообщил, что в королевстве удивлены обвинениям в том, что страна якобы заняла позицию России в конфликте на Украине. При этом чиновник уточнил, что подобные упреки исходили не от киевских властей.

Он также прокомментировал решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. По словам министра обороны, данное решение было принято единогласно и «по чисто экономическим мотивам».

В начале октября страны альянса ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. Сокращение объемов добычи последует с ноября и продлится до конца 2023 года.