Путин на встрече с главой Зимбабве оценил отношения с Африкой Путин на встрече с главой Зимбабве назвал отношения с Африкой приоритетными

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Зимбабве Эммерсоном Дамбудзо Мнангагвой заявил, что отношения с Африканским континентом являются одним из приоритетных направлений для России, сообщила пресс-служба Кремля. Переговоры с делегацией из стран Африки, которая приехала для обсуждения мирной инициативы по украинскому направлению, состоялись в Петербурге в Константиновском дворце.

Всестороннее развитие связей со странами Африканского континента является приоритетом российской внешней политики. Последовательно выступаем за дальнейшее укрепление традиционно дружеских отношений со странами Африки и Африканским союзом, — сказал Путин.

Российский лидер напомнил, что отношения между Россией и Зимбабве сложились еще в период борьбы африканской страны за независимость. По словам Путина, в прошлом году торговый оборот двух государств увеличился в несколько раз. Однако, по его мнению, связи России и Зимбабве надо диверсифицировать. Беседа лидеров двух стран продолжилась переговорами в расширенном составе в формате рабочего обеда.

В конце мая стало известно, что Министерство иностранных дел России ведет переговоры с африканскими странами об упрощении визовых процедур, включая Зимбабве. По информации ведомства, соглашения о безвизовом режиме для россиян действуют с Ботсваной, Кабо-Верде, Маврикием, Намибией, Сейшельскими островами и ЮАР.