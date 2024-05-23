Страна Африки может ввести безвизовый режим для россиян МИД России обсуждает введение безвизового режима с Зимбабве

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Зимбабве

Министерство иностранных дел России ведет переговоры с африканскими странами об упрощении визовых процедур, включая Зимбабве, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей ведомства. Там напомнили, что сегодня соглашения о безвизовом режиме для россиян действуют с Ботсваной, Кабо-Верде, Маврикием, Намибией, Сейшельскими островами и ЮАР.

В настоящее время соглашения об отмене визовых требований при краткосрочных поездках граждан успешно действуют с Ботсваной, Кабо-Верде, Маврикием, Намибией, Сейшельскими островами и ЮАР. Работаем над проектами аналогичных соглашений с другими африканскими партнерами, — заявили в ведомстве.

В посольстве России в Зимбабве отметили, что процесс подписания соглашения об отмене визовых требований находится на стадии разработки. При этом сейчас оформить визу в африканскую страну можно в пункте пересечения границы за $30, но при наличии нужных документов.

Ранее СМИ сообщали, что Власти Шри-Ланки решили оставить бесплатными визы для туристов из России. Помимо россиян такие услуги продолжат получать граждане Индии, Японии, Китая, Малайзии, Таиланда и Индонезии. Гражданам других стран за 30-дневную визу придется платить $50.