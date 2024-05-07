Шри-Ланка приняла важное решение по визам для россиян The Sunday Times: россияне продолжат бесплатно получать визы в Шри-Ланке

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Власти Шри-Ланки решили оставить бесплатными визы для туристов из России, сообщило издание The Sunday Times со ссылкой на правительство страны. Помимо россиян бесплатные визовые услуги продолжат получать граждане Индии, Японии, Китая, Малайзии, Таиланда и Индонезии.

Представителям других стран за 30-дневную визу придется платить $50, говорится в публикации.

Ранее правительство Шри-Ланки приняло решение продлить бесплатный визовый режим с Россией вплоть до 30 апреля. Министр туризма островного государства Харин Фернандо заявил, что власти страны могут ввести такой режим на постоянной основе, однако к настоящему моменту окончательного решения по данному вопросу нет.

До этого правительство Таиланда приняло решение о введении 60-дневного безвизового режима для россиян с 1 мая этого года. В настоящее время россиянам разрешено находиться в королевстве без визы 90 дней, такая мера начала действовать в ноябре 2023 года, когда безвизовый режим для граждан РФ увеличили с 30 до 90 дней.

В 2023 году Таиланд посетили 1,48 млн россиян, таким образом, туристический поток из России в эту страну вышел на допандемийный уровень. Ожидается, что в этом году королевство примет 1,6 млн туристов из РФ.