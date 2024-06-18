Мигранты изнасиловали официантку в Приморье: где задержали, что с девушкой

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Изнасиловавшие сотрудницу кафе в Приморье уроженцы Узбекистана находились в России нелегально. Об этом стало известно на сегодняшнем заседании суда по мере пресечения. NEWS.ru рассказывает обо всех обстоятельствах дела о групповом изнасиловании.

«Ты же понимаешь, что с тобой будет»

О произошедшем 22-летняя сотрудница кафе рассказала в видео Telegram-каналу «Русская община Владивостока». По ее словам, в конце рабочего дня к ней пристали двое мужчин, один из которых выхватил у нее телефон.

«Ко мне подошли двое мужчин узбекской национальности. Я отказалась с ними знакомиться. Они у меня выхватили телефон, прервали разговор с мамой», — рассказала официантка.

После девушка отошла к берегу моря, но там ее схватил за руку другой насильник, позвавший к себе двоих мигрантов, приставших к официантке на выходе из кафе.

«Схватил за руку, позвал этих двоих. Я поняла, что это был сговор. Все было спланировано. Эти подошли. Втроем держали меня за руку все это время. Прошли дальше. Один ко мне подошел, начал доставать нож. Я это увидела, запаниковала очень сильно, присела на землю. Он меня пихнул, сел сверху и произнес такие слова: „Ты же понимаешь, что с тобой будет, если ты кому-то расскажешь или закричишь“. Я очень сильно на панику подсела», — рассказала пострадавшая.

В итоге над девушкой надругались трое мужчин. После к их компании присоединились еще двое мужчин.

«Появились еще двое. После этого я поняла, что они могут убить меня сейчас. Я уже с жизнью попрощалась, у меня рассудок помутнел. Я ревела. Мне стало плохо. После этого они меня хотели куда-то забрать. Тащили за собой. Я перестала о чем-либо думать», — рассказала девушка.

Фото: t.me/sledcom25*

Насиловали четыре часа

По словам девушки, насильники потащили ее обратно вдоль берега и она смогла сбежать от них к кафе, в котором работала. Там девушка рассказала о произошедшем охраннику. Тот увел официантку в помещение для сотрудников, а мигрантов вывел из заведения.

«Я пошла к себе в домик и поняла, что продолжалось все это четыре часа. Уже было утро, рассвет. Я не поняла даже, как я уснула. Проснулась часов в 11. Ко мне пришла администратор Елена. Поговорили. Я сказала, что буду писать заявление. Мы поехали в полицию», — пересказывает события того дня девушка.

Сейчас под физическую и юридическую защиту пострадавшую взяла организация «Русская Община».

«Насильники должны понести жесточайшее наказание!» — заявили в организации.

Сняли с самолета

В суде за решеткой оказались четверо из числа подозреваемых. Aif.ru пишет, что все они были задержаны в самолете, когда компанией собрались уехать в Узбекистан. Ни у кого из них не было легального мигрантского статуса.

«В настоящее время уже удалось установить, что всем четверым, заключенным под стражу, 23–24 года. Они законно прибыли в нашу страну не раньше прошлого года, однако постепенно в период с августа 2023 года по май 2024-го стали нелегальными мигрантами. В частности, один из них изначально не встал на миграционный учет», — сообщили в ведомстве.

По данным СМИ, пятый подозреваемый скрывался во Владивостоке. Полиция быстро установила всех обидчиков официантки. Следователи возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании группой лиц с угрозой убийством. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

По Владивостоку опасно ходить

Политолог, преподаватель ДВФУ доцент Виктор Бурлаков в связи с новым случаем группового изнасилования призвал власти лучше следить за общественным порядком. При этом, по его словам, этническая принадлежность преступников в этом вопросе не имеет принципиального значения.

«Любое резонансное преступление влияет на общественную обстановку. Вне зависимости, совершено ли оно приезжими, местными или инопланетянами. Большой вопрос к правоохранительным органам. Почему по Владивостоку до сих пор опасно ходить? Эти вопросы общего уголовного климата. Как пишут в комментариях, на огромной территории Шаморы нет патрулирования полиции. Там, где бурная ночная жизнь, множество кафе, ресторанов, баров», — заявил эксперт в комментарии aif.ru.

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